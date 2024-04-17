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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الخطيب «غاضب» من كولر بعد الهزيمة من الزمالك

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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سيطرت حالة من الغضب على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجاه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق واللاعبين بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة. 

وأبدى «الخطيب» غضبه واستيائه الشديد من إدارة السويسري مارسيل كولر لمباراة القمة وحمله مسئولية الهزيمة أمام الزمالك، في ظل التغييرات الكثيرة حدثت في التشكيل أمام الزمالك.

ويعقد «الخطيب» جلسة مع مارسيل كولر خلال الساعات المقبلة لمناقشته في تراجع نتائج الفريق مؤخرا خاصة أن الأهلي مقبل على مباريات مصيرية في دوري أبطال أفريقيا ومواجهات مهمة وصعبة في الدوري الممتاز.

الاهلي والزمالك محمود الخطيب مارسيل كولر