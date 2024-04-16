جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد والحوكمة

نظمت جامعة المنوفية، اليوم، ندوة توعوية عن مكافحة الفساد والحوكمة وحاضر فيها الدكتور عمرو كمال منسق برنامج فارد دى صيدلة إكلينيكية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية والدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، وحضر الندوة عدد كبير من الطلاب والعاملين بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الندوات لتعريف الطلاب بأهم القضايا المجتمعية خاصة مكافحة الفساد والحوكمة نظرا لأن الدولة المصرية حرصت فى السنوات الأخيرة على تبني سياسات جديدة من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، وسعى القيادة السياسية لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ووضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة.

وأضافت الدكتورة نانسى أسعد أن الندوة ضمت عدة محاور هامة منها تعريف الطلاب بمفهوم الحوكمة خاصة أنها تعتبر الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة، وأهمية بناء وعى الطلاب وتعريفه بهذه المفاهيم العامة لمساعدته على المشاركة المجتمعية وتأهيله لسوق العمل.

هذا وتطرق الدكتور عمرو كمال خلال حديثه فى الندوة إلى دور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد، والميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى لأنه عضو في العملية التعليمية، وعضو مهم في تخطيط وتنفيذ وتقويم الأنشطة الطلابية، كما استعرضت الندوة صفات الطالب المثالي وأهمية أن يكون الطالب فردا مهماً في أسرة الجامعة، وأن يكون شريكاً فاعلاً في أنشطتها التى تخدم المجتمع، وأهمية وجود سمات للطالب المثالي في الجامعة، وضرورة تحلي طلابها بها، ومحاسبتهم عليها.

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