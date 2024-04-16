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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاربعاء 17 ابريل حتى الاثنين 22  أبريل.

ويشهد غدا الأربعاء ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. 

ورياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة. 

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارا من الخميس 18 ابريل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 6 الى 8 درجات ليسود طقس دافىء نهارًا على السواحل الشمالية وحار علي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد الخميس 18 ابريل ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة. 

كما يشهد الجمعة 19  ابريل ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء  وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

كما يشهد السبت 20  ابريل ، والاثنين 22 ابريل ،  ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 36 الي 29 درجة للعظمي والصغري من 22 الي 17 درجة. 

الارصاد الظواهر الجوية غدا