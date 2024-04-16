نقيب الفلاحين: انخفاض سعر البصل لـ5 جنيهات للكيلو

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن سعر البصل انخفض ليصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات في الحقل رغم فتح باب التصدير.

وأشار ابو صدام الى انه توقع انخفاض أسعار البصل من 50 جنيه للكيلو الي 5 جنيه في شهر أبريل اذا لم يفتح باب التصدير مرة اخري.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض اسعاره رغم فتح باب التصدير حيث اقبل المزارعين علي زراعة مساحات كبيره من البصل بعد إرتفاع اسعاره الي اسعار قياسيه تخطت ال50 الف جنيه للطن الواحد مما اجبر الحكومه لاتخاذ قرار بمنع تصدير البصل وتمديد القرار حتي نهاية شهر مارس الماضي

وأشار أبوصدام إلى أننا في بداية موسم حصاد البصل وتتعدي المساحه المنزرعه ال 300 الف فدان بمتوسط انتاجيه نحو 18 طن للفدان الواحد متوقعا انتاج يزيد عن 3.5 مليون طن هذا الموسم

حيث تتربع مصر علي المركز الرابع عالميا من انتاج البصل

واكد نقيب الفلاحين، أن أسعار البصل ورغم فتح باب التصدير الا ان اسعار البصل وصلت ل5 جنيه للكيلو في الحقل متوقعا انخفاضها اكثر من ذلك في الايام القادمه نظرا لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما ادي لزيادة الانتاج ولاننا في بداية موسم تقليع البصل بمصر.

