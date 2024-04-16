انطلاق فعاليات مؤتمر الباحث الصغير لطلاب التعليم ما قبل الجامعي بـ"أسيوط"

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لمبادرة الباحث الصغير؛ لنشر ثقافة البحث العلمي للتعليم ما قبل الجامعي، والذي نظمته جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

استهل المؤتمر جلسته، بعدد من الكلمات من قبل القائمين عليه، حيث قدم المؤتمر التعريف بمبادرة الباحث الصغير التي تهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين فى البحث العلمي، وصقل مهاراتهم، وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة؛ لخلق جيل يهتم بالعلم، وواع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار المؤتمر إلى أن الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضعت ثلاثة أهداف رئيسية ضمن رؤيتها لعام ٢٠٣٠، وهي: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وتضمنت عملية التطوير؛ وتطوير المناهج، وتوفير البنية التحتية، تطوير منظومة التقييم والتركيز على خير التقويم الشامل (معرفيا، ومهاريا، ووجدانيا).

كما أشار المؤتمر، إلى أن مبادرة الباحث الصغير تستهدف مشاركة أكبر عدد من الطلاب بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق أعلى استفادة وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.

جدير بالذكر، أنه تم عرض فيلما تسجيليا للمحاضرات وورش العمل أثناء تنفيذ المبادرة بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور مصطفى أحمد حسين رئيس قسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة ونائب رئيس المؤتمر، والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، والأستاذ حسام المعين رئيس جمعية رعاية الرياضيين بأسيوط، والطالب أحمد وائل منسق المؤتمر، والطالبة شهد سمير مترجمة لغة الإشارة بالمبادرة، ولفيف من أعضاء الجمعيتين، وبمشاركة هيئة التدريس،وقيادات التربية والتعليم، وبمشاركة اتحاد طلاب مدارس محافظة أسيوط، والطلاب المشاركين بأبحاث من مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

