جامعة أسيوط تعلن برنامجها التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة؛ عن فتح باب التسجيل في"البرنامج التدريبي؛ لتأهيل المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٨ إلي ٣٠ من أبريل ٢٠٢٤، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن البرنامج التدريبي يستهدف؛ تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية، مؤكداً حرص إدارة الجامعة علي تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وإعداد البرامج التدريبية، والمهنية اللازمة؛ لإكسابهم القدرات والمهارات المهنية؛ لتأدية المسئوليات والوظائف الإدارية علي أفضل وأعلي مستوي.

ومن جهته، أفاد الدكتور جابر أحمد مجاهد؛ أن البرنامج التدريبى المكثف يمتد على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية مساءاً؛ ويتضمن عدداً من الجلسات، والمحاضرات العلمية المهمة، مضيفاً أن التسجيل بالتدريب، يتم من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبني الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).