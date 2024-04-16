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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فريق سيدات يد الأهلي يفوز ببرونزية السوبر الإفريقي

فريق سيدات يد الأهلي
فريق سيدات يد الأهلي
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حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي.
قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-11، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
‏‎وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 29-20.
ويضم فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

سيدات يد الأهلي السوبر الإفريقى لكرة اليد الميدالية البرونزية