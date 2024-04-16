غدا.. طرح فيلم SLOTHERHOUSE بدور العرض المصرية

ينطلق غدا الأربعاء، في دور العرض المصرية فيلم الكوميديا والرعب نشاهد كيف يصبح حيوان الكسلان الأليف قاتلاً متسلسلاً، وذلك في فيلم Slotherhouse.



وتدور أحداث الفيلم حول إيميلي، الطالبة الجامعية الطموحة التي ترغب بشدة في أن تصبح رئيسة بيت الطالبات الجامعيات، وتقرر أن تتبنى حيوان الكسلان كحيوان أليف لمساعدتها في كسب تعاطف زميلاتها للفوز بمنصب الرئيسة الجديدة.



ويصبح المخلوق الذي يصدر أصواتًا هادئة والذي تطلق عليه الفتيات اسم "ألفا"، كرمز وشعار مميز للبيت، ويجعل من بيت الطالبات مكاناً ترغب الفتيان أن تسكن فيه، ولكن مع مرور الوقت تبدأ عمليات الاختفاء وظهور الجثث، لتكتشف إيميلي وزميلاتها أن الوفيات تحدث بسبب ألفا.



والفيلم من إخراج برادلي فاولر وبطولة ليزا مبالافانار (من مسلسل Titans)، سيدني كريفن (من مسلسل EastEnders)، وستيفان كابيسيك (من فيلم Deadpool).