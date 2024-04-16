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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

متأثرا بسعر الأونصة العالمي.. تراجع سعر الذهب في مصر الي 3250 جنيها

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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تراجع سعر الذهب في مصر منذ جلسة الأمس ليتحرك في حالة من التذبذب في ظل تحركات متباينة في سعر أونصة الذهب العالمي من جهة إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية من جهة أخرى وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3250 جنيه للجرام، وكان قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3260 جنيه بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3300 جنيه للجرام.

وفشل الذهب في اختراق المستوى 3300 جنيه للجرام والاستقرار فوقه ليعود إلى التراجع من جديد ليستمر التذبذب بين هذا المستوى وبين 3200 جنيه للجرام. 
اليوم ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.70 جنيه لكل جرام بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريباً مع عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة العيد ليسجل الجنيه بهذا تراجع بنسبة 1.9% ويصل لأدنى مستوى منذ 14 مارس الماضي، حيث كان متوسط السعر قبل بداية العطلة الطويلة عند 47.65 جنيه لكل دولار.
وكشفت وزارة المالية عن دخول 4.3 طن من الذهب ضمن مبادرة زيرو جمارك منذ شهر مايو من العام الماضي وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري، حيث تباطأت وتيرة استيراد الذهب من خلال المبادرة في مارس الماضي إلى متوسط 8 كيلو جرام بعد تحرير سعر الصرف. 
هذا وقد قام البنك الدولي أيضاً برفع توقعات النمو للاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي القادم بعد أن كانت توقعاته السابق تشير إلى نمو بنسبة 3.9%، ولكن قام البنك بتخفيض توقعات النمو خلال العام المالي الجاري إلى 2.8% من توقعاته السابقة 3.5%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ارتفاع ليقترب من مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي، وذلك على 

 السعر المحلي:
لم يستطع سعر الذهب المحلي اختراق المستوى 3300 جنيه للجرام عيار 21 والاستقرار فوقه، ليعود إلى التراجع من جديد ويصل إلى مناطق المستوى 3260 جنيه للجرام، والمتوقع أن يستمر التذبذب في الأسعار بين 3200 – 3300 جنيه للجرام خلال هذه الفترة.

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