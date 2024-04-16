وصلنى صوته.. صالح الشادي يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد عبده

طمأن الشاعر السعودي صالح الشادي، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى إلغاء حفلته بالبحرين وكان من المقرر اقامتها يوم الجمعة 19 أبريل الجاري

وكتب صالح الشادي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية.. وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن.. ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو.. بعد عودته من العمرة.. نسأل الله أن يتقبل.. وأن يتمم عليه الشفاء.. وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال.

وكان الفنان محمد عبده، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية

يذكر ان الفنان محمد عبده ظهر مؤخرا ببرنامج BigTime من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والفنانة أصالة وصرح بالعديد من التصريحات وكان أبرزها عن أول أجر تقاضاه وهو 130 ريالًا في الإذاعة مشيرا إلى أنه التحق بالإذاعة عام 1962 واشتغل مع الكورال وغني وراء مطربين كبار مثل وديع الصافي لافتا إلى أنه عاش أياما صعبة لا يجد الطعام، وكانت والدته رحمها الله تنصحه دائما بضرورة عمل مشروع بعيدا عن الغناء

واكد محمد عبده خلال البرنامج أنه قادم للوسط الفني من أسرة فقيرة والان يمتلك 11 مليار نسبة لعدد أولاده