إياب دورى الأبطال.. تشكيل هجومى متوقع لبوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألمانى نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات أياب ربع نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، قد انتهى بفوز فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف، سجل هدفى الفريق الإسبانى اللاعب رودريغو دي بول بعد دقائق فقطمن انطلاقة المباراة، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب سامويل لينو فى الدقيقة الـ 32، وجاء هدف بوروسيا عن طريق اللاعب سباستيان هيلير فى الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع ان يخوض فريق بوروسيا دورتموند الألمانى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: ماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك

خط الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندنت

خط الهجوم: سانشو - فولكروج - رويس

ويفقد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، لاعبه الإيفوارى إن هالر الذى تعرض لإصابة في الكاحل مجددا، وسيخضع لراحة تامة حتى نهاية الأسبوع الجاري.