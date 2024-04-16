رئيس جامعة المنوفية يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والهيئة ، بما يسهم في تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتنمية قدرات الباحثين، والكوادر الجامعية وإعداد القادة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة حسن المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد ، أن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت تعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين في كليات الجامعة المختلفة، للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية

مضيفاً أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلاب 6 الماجستير،و برنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، برنامج إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراة بالجامعات، وبرنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية.

وأضافت الدكتورة ماجي نصيف، أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل مادياً وتقنياً، بالإضافة إلي استعداد تام لتمويل تدريب الطلاب في المجلات الجديدة والمستحدثة وفقا لاحتياجات سوق العمل، علاوةً على توفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراة في المجالات الأكاديمية والمهنية.

جدير بالذكر، أنه سيعقب هذا اللقاء، سيتم عقد ندوة تعريفية بالبرامج و المنح المقدمة من هيئة "فولبرايت"، بحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والطلاب من مختلف كليات الجامعة، حيث يتم خلالها التعريف ببرامج الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد التقديم لكل برنامج، وشروطه، ومعايير التقييم وغيرها

وحضر اللقاء أيضا، الدكتورة هدي حسانين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والدكتورة مروة نبيل منسق اللقاء وعضو مكتب العلاقات الدولية وسارة جلال بمكتب فولبرايت وإيمان سامي مندوب وزارة التعليم العالي.