الهضيبي: ما يحدث بشأن زراعة القطن يتطلب استجواب الحكومة أمام مجلس النواب

أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث بشأن زراعة القطن يتطلب استجواب الحكومة أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وقال عضو مجلس الشيوخ: ما يحدث في ملف زراعة القطن في مصر يذكر بفيلم الفنان عادل إمام "النوم في العسل"، متابعا: "الحكومة نايمة في العسل تجاه ما يحدث من تدهور لمحصول القطن.

ودعا النائب، إلى أهمية أن تستفيد الحكومة من دراسة زراعة القطن، من أجل إحياء هذا المحصول، والذي كانت مصر رائدة فيه لسنوات طويلة.

