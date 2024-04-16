مدمن "آيس" ينهي حياته في بولاق الدكرور

أقدم نقاش على إنهاء حياته بشنق نفسه بحبل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل منزله بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نقاش مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال زوجته أفادت باقدامه على إنهاء حياته شنقا لادمانه مخدر الآيس وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.