العراق: مقتل خمسة إرهابيين من داعش في قصف جوي بمحافظتي صلاح الدين وديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الثلاثاء/، مقتل خمسة إرهابيين خلال ضربتين جويتين ناجحتين باستخدام طائرات F-16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين وديالى.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مفارز جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ومديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنوا من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها خمسة عناصر إرهابية".

