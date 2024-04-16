في ذكرى 400 سنة على إنشائه.. حريق يلتهم مبنى بورصة كوبنهاجن التاريخي

كتب وزير الثقافة الدنماركي "ياكوب إنغل شميدت" على منصة "إكس": "صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. 400 سنة من الإرث الثقافي الدنماركي تحترق"، وقد اندلع الحريق صباح اليوم الثلاثاء بحسب قناة "فرانس برس"، التي رأت برج المبنى البالغ ارتفاعه 54 مترا يختفي وسط النيران.

وكتبت شرطة العاصمة الدنماركية: "بسبب حريق في بورسن (مقر البورصة القديمة)، نحن موجودون بكثافة في وسط كوبنهاغن"، موضحة أنها أغلقت أجزاء من المدينة أمام حركة المرور، فيما صرحت غرفة التجارة الدنماركية "إننا أمام مشهد رهيب"، "مبنى البورصة يحترق، ويُطلب من الجميع الابتعاد عن المنطقة المحيطة بسلوتسهولمن. عناصر الإطفاء موجودون في الموقع".

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا كثيرين يحاولون إنقاذ أعمال في الموقع، بينها لوحة تمثّل المبنى، بحسب صور نشرتها خدمة "دي آر" الإعلامية الدنماركية ووكالة التصوير "ريتزاو" Ritzau.

وأضاف وزير الثقافة: "كم هو مؤثر أن نرى كيف يعمل موظفو (مبنى البورصة القديم) والأشخاص الطيبون من خدمات الطوارئ وسكان كوبنهاغن معاً لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق".

وقد بنيت بورصة كوبنهاغن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، مما يجعلها واحدة من أقدم المباني في المدينة، وتنشط خدمات الإنقاذ الدنماركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حاليا غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان، وجدير بالذكر أن المبنى حاليا يخضع لأعمال تجديد احتفالا بمرور 400 عام على تشييده.