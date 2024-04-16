المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي بمعاقبة المتهم "محمد .ا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام بالإتجار في المواد المخدرة بالبساتين ، كما قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه من حيازة مطواه قرن غزال ومصادره المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً مطواة قرن غزال.

وأكدت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة مكتب إدارة مكافحة المخدرات بأن المتهم يحوز و يحرز المواد المخدرة بشخصه و بمسكنه و يتخذ من مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة و يتردد على دائرة قسم البساتين مستخدما في ذلك سيارة ماركة شيفروليه رمادي اللون في احراز المواد المخدرة .

فإستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه و مسکنه والسيارة المنوه عنها ، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل على رأس قوة من الشرطة السريين الي مسكنه و أبصر السيارة أسفل العقار الذي يقطن به وبتوجهه لمدخل العقار أبصر المتهم ممسكا بحقيبة متوسطة الحجم فقام بضبطه وضبط الحقيبة بيده و بتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض مطواة قرن غزال و بتفتيش الحقيبة بداخلها على عدد ٣٥ قطعة مستطيلة بنية داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش السيارة و مسكنه لم يعثر بها على شيء وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقرا بإحرازه لها.



وأورى تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول القانون المخدرات ووزنت ثلاثة كيلو جرام وأربعة مائة و إثنين و أربعين جراما .