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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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فضائيات

بالفيديو.. تموين الشرقية: زراعة 394 ألف فدان بالقمح.. ولدينا 56 نقطة تجميع

القمح
القمح
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قالت فايز عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت زراعة 394 ألف فدان بالقمح، موضحةً: "لدينا 12 صومعة مشتركة في التوريد هذا العام، منهم 4 صوامع حقلية والباقي صوامع كبيرة".

وأضافت "فايز" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "بالنسبة إلينا مراكز التجميع بما فيها الصوامع، فقد وصلنا إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام".

وتابعت: "الفلاح تعود على حصاد القمح وتعبئته في شكاير، ثم يسلمه إلى الشون أو المصانع، أو يشتريه تاجر منه ويوصله إلى الشونة أو الصومعة، لذلك، فإننا نفتح مراكز كبيرة في محافظة الشرقية حتى نكون أقرب نقطة للفلاح والمزارع".

القمح محافظة الشرقية التموين الصوامع الشونة