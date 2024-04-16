28 إبريل .. آخر موعد لاستيراد "سيارات المصريين بالخارج"

اعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن يوم 28 إبريل هو أخر موعد لاستيراد السيارات عبر مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”،وطالبت الوزارة المهتمين بالاستيراد بسرعة التسجيل، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وجاء نص المنشور كالتالي:-

“إلحق سجل واحجز مكانك قبل إنتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في ٢٨ أبريل المقبل، الحق سجل ولو عندك مشكلة هنحلها. عربيتك مستعملة؟ .. ماتقلقش هتقدر تنزلها مصر .. فقط لو سجلت في المبادرة قبل انتهائها”

وعن شروط التسجيل اعلنت الوزارة: "تُتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج، استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وتشمل التسهيلات الجديدة ما يلي:

- إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.

- ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.

إلحق سجل الآن واحجز مكانك في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" قبل انتهاء الفرصة في 28 أبريل! عشان تقدر تستفيد بكل هذه التسهيلات ..

للتسجيل في المبادرة قم بتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

من هواتف اندرويد :‏

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف “iOS” iPhone

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022#