الجنايات تقضي ببراءة متهمة من تزوير توكيل خاص للشهر العقاري

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ببراءة سيدة من تهمة التزوير في أوراق رسمية وهي توكيل خاص منسوب صدوره للشهر العقاري .

وكشف أمر إحالة المتهمة الي محكمة الجنايات بأنها وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي توكيل خاص منسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري المكتب توثيق مدينة نصر ثان، وذلك بأن تلاقت إرادتها والمجهول إيجاباً وقبولاً على تزويره وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة فاصطنعه المجهول - جزئياً - على غرار الصحيح منه، وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيلها في البيع لنفسها أو الغير الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش، ومهره بالخاتم وشفعه بالإمضاء محل الاتهام الثالث، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلدت بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية مصلحة الشهر العقاري - مكتب توثيق مدينة نصر ثان وذلك بأن اتفقت مع آخر مجهول على تقليد ذلك الخاتم فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه، واستعمله بأن مهر به المحرر المزور موضوع الاتهام معه علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقلدت بواسطة الغير إمضاء ينسب لأحد موظفي الحكومة الموثق المختص بمكتب توثيق مدينة نصر ثان وذلك بأن اتفقت مع آخر مجهول على تقليده فقلده مع علمه بذلك ، واستعمله بأن ذيل به المحرر المزور - محل الاتهام الأول - بتوقيع فرمة ينسب للموظف المار بيانه وذلك على المبين بالتحقيقات.

واستعملت المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمته إلى مكتب توثيق المعادي - واستصدرت التوكيل موضوع الاتهام مع علمها بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام - حسن النية - الموثق المختص بمكتب توثيق المعادي ، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التوكيل رقم ١٦٧٧ ن / ۲۰۲۱ توثيق المعادي حال تحريره من المختص ، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت أمام الموظف سالف البيان مدعية وكالتها في البيع لنفسها أو الغير الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش - بموجب التوكيل المزور موضوع الاتهام الأول " ، فأثبت الموظف المختص تلك البيانات ، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن احتجت بما دون فيه من بيانات ، وقدمته إلى المدعو أحمد ياسين . بغية ارتكاب الواقعة محل الاتهام التالي - مع علمها بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً وقيمة بالتحقيقات ، والمملوك للمجني عليه أحمد ياسين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته ، بأن سلكت وسيلتين احتياليتين بغية الوصول إلى مبتغاها الإجرامي، أولهما أن قدمت إليه المحرر المزور موضوع الاتهام الأول - والمنسوب إلى المدعو عبد الوهاب بكر واحتجت بما ثبت فيه زورا أنها مالكة. الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش وذلك لحمله على تصديق ادعائها والثانية هي تصرفها في ذات الوحدة بالبيع إليه حال كون الوحدة السكنية المار بيانها ليست ملكا لها ولا لها حق التصرف فيها ، فسلمها المجني عليه المبلغ المالي بناء على ذلك الاحتيال، على النحو المبين بالتحقيقات.