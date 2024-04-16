تعرف على موعد سفر بعثة الأهلي إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر دراسة فريق مازيمبي الكونغولي بالفيديو استعدادا للقاء الذي سوف يجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عصر يوم السبت المقبل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر عصر يوم السبت المقبل و المغدرة إلي المطار مباشرا .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء وذلك بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو خلال الأيام الماضية، من تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة في الكونغو حتى موعد العودة عقب المباراة مباشرة.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.