بالفيديو.. إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لاستئناف العمل في أحد المخابز شمال غزة، لإنتاج أرغفة الخبز، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على القطاع وبمساعدة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويظهر الفيديو آلاف المصطفين في طوابير طويلة لشراء الخبز في مدينة غزة المدمرة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الإثنين، إنه تمكن من إيصال الوقود والدقيق إلى المدينة الواقعة شمال القطاع، مما سمح للمخبز بالعمل مرة أخرى.

وأضاف متحدث باسم برنامج الأغذية، أن مساعدات الوقود والدقيق قد تكفي لأربعة أيام.