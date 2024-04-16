ضبط 4 أشخاص سرقوا أحد الأشخاص بالقليوبية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (طالب- مقيم بالقاهرة) أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والاستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى).

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين، سائق مركبة "توك توك" "لاثنين منهم معلومات جنائية") واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى) وكذا (فرد محلى – طلقات - مركبة "توك توك") المستخدمين فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.