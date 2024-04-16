فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتعتقل عدد من المواطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من الحي الشرقي، واعتقلت عدة شبان فلسطينيين خلال اقتحام المدينة وهم: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص وصبحي الجعفر.

كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، عرف منهم حتى الآن: تامر ياسر عودة، مراد خليل مرداوي، عزيز نشأت شهوان، باهر محمد درة.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت بها المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما حاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمالي قطاع غزة وتطلق النارعليها.