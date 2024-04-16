الفيضانات تجتاح كازاخستان ومناطق واسعة من باكستان وأفغانستان وتنزانيا

اجتاحت فيضانات عارمة كازاخستان، وغمرت المياه مساحات شاسعة من مدينة بتروبافلوسك بشمال البلاد بالمياه، حيث نفذ عناصر الإنقاذ عمليات إجلاء للسكان، فيما قضى 84 شخصًا على الأقل بينهم 28 أصيبوا بصواعق في باكستان وأفغانستان جراء أمطار غزيرة منذ الجمعة، فيما لقي 58 شخصًا مصرعهم في تنزانيا، جراء الفيضانات.

وتشهد مناطق الأورال الروسية وكازاخستان المجاورة فيضانات واسعة النطاق ناجمة عن ذوبان الجليد، مما أدى إلى تضخم الأنهار وغمرت فيضانات عارمة مساحات شاسعة من مدينة بتروبافلوسك شمال كازاخستان بالمياه. ونفذ عناصر الإنقاذ عمليات إجلاء وقائية في اليوم السابق. وأفادت وزارة الطوارئ أن كازاخستان أجلت أكثر من 108 آلاف شخص منذ بدء الفيضانات. وذكر متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية أن أكثر من 5 آلاف منزل لا تزال مغمورة بالمياه، على الرغم من عودة قرابة 12 ألف شخص إلى منازلهم.

وفي باكستان، قضى 51 شخصًا على الأقل بينهم 28 أصيبوا بصواعق جراء أمطار غزيرة منذ الجمعة، حسبما ذكرت السلطات في إحدى الدول الأكثر عرضة للظواهر المناخية القاسية. وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذيرًا من انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة، في حين توقعت خدمات الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة خلال أيام عدة أخرى في معظم ولايات البلاد.

وسجلت ولاية البنجاب، الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان، والتي تضم 240 مليون نسمة، أكبر الخسائر البشرية، وفقًا للقسم الإقليمي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقتل 33 شخصًا على الأقل منذ الجمعة جراء أمطار غزيرة وفيضانات في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية. وتشهد حوالي 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من التساقطات بما فيها كابول. وقال الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية جنان سايق: «بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ الجمعة في خسائر بشرية ومالية فادحة. قضى 33 شخصًا وأصيب 27 آخرون». وأضاف أن معظم الوفيات تعود إلى سقوط أسطح المساكن.

وفي تنزانيا، لقي 58 شخصًا مصرعهم، جراء الفيضانات التي استمرت خلال الأسبوعين الماضيين مع تواصل هطول الأمطار الغزيرة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة التنزانية موبهار ماتيني، أن المنطقة الساحلية هي الأكثر تأثرًا، حيث تضرر 126 ألفًا و831 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء على المتضررين.