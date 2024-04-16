فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وينشر قناصيه على أسطح المباني

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم بعدد من الآليات العسكرية من محورها الجنوبي وداهم جنود الاحتلال مبنى مسجد ابو بكر الصديق واعتلوا سطحه ونصبوا قناصته عليه، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول جثامين أربعة شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو لبدة في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بجميع آليات الحرب، البرية والبحرية والجوية، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين ليصل إلى 33،797 شهيدًا، كما تزايد عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 76،465 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وتوغل الجيش الإسرائيلي اليوم، في مدينة بيت حانون، كما انتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في عدة شوارع ببيت حانون وحاصرت مدارس تضم نازحين.

وانقطعت الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي.