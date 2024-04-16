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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بلجيكا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الوزير الأول البلجيكي
الوزير الأول البلجيكي ألكسندر دي كرو
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قال الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الاثنين، إن بلجيكا ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.

وأكد الوزير الأول البلجيكي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، أن “المملكة المغربية شريك استراتيجي ومهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وأوضح دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتجديد التأكيد “على التزامنا بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكة على كافة المستويات”.

وفي هذا الصدد، نوه بتميز “العلاقات الجيدة، والعريقة والعميقة”، التي تجمع المملكتين، معربا عن إرادة بلاده في تطوير وتعزيز أكثر لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وقال الوزير الأول البلجيكي: “إننا نود تطوير شراكتنا الاقتصادية بشكل أكبر، ويوفر ميثاق الاستثمار المغربي وكذا العرض المغربي بخصوص الهيدروجين الأخضر فرصا استثمارية مهمة لشركاتنا البلجيكية”.

وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم حول تحديث الإدارة القضائية، الموقعة اليوم الاثنين، أشار دي كرو إلى أن التعاون بين وزارتي العدل في البلدين “سيساعدنا على مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أفضل”.

بلجيكا المغرب الاتحاد الأوروبي