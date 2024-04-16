مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

نجح مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، في قطع تذكرة التأهل للمباراة النهائية لبطولة "بلاك بول المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات الذهبية، بعد مباراة ماراثونية مع مواطنة كريم عبدالجواد، بنتيجة 3 - 2.

وجاءت نتيجة الاشواط التى استمرت لاكثر من 73 دقيقة، كالتالى:

11-6، 7-11، 5-11، 11-7، 11-8.

بهذا الفوز يلتقى مصطفى عسل فى نهائى البطولة بمواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، ليعلن عن نهائي مصرى خالص.

وتعد بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 حتى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.