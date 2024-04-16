طلب التحريات في العثور على جثة سائق طافية بمياه نهر النيل بالجيزة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات اللازمة حول العثور على جثة سائق طافية بمياه نهر النيل أسفل كوبرى الجامعة بالجيزة، واستمع فريق من رجال التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لجثمانه لمعرفة أسبابه وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافيه بمياه النيل أسفل كوبري الجامعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسائق جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.