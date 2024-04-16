التحقيق مع سائق تسبب في إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث مروري نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي باتجاه مركز الصف، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة إذا كان متعاطي للمواد المخدرة تسببت في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.