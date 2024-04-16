علي فرج يحجز مقعدًا فى نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش

نجح علي فرج لاعب وادى دجلة، في قطع تذكرة التأهل للمباراة النهائية لبطولة "بلاك بول المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات الذهبية، ليقترب بطل العالم خطوة من تحقيق اللقب، وذلك لتعزيز استمرار ريادة النادي للعبة محليًا وعالميًا سواء من خلال الفوز بكبرى البطولات أو السيطرة على المراكز الأولى بالتصنيف العالمي للاعبين.

وتأهل بطل وادى دجلة، علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بلاك بول، وذلك بعد تغلبه على مازن هشام بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (5-11) (11-5) (11-2) (8-11) (11-2).

بهذا الفوز يصبح نهائي البطولة مصرى خالص بين على فرج ومصطفى عسل لاعب الأهلى.

وتعد بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 حتى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، لتنعكس نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.