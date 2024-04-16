فلسطين.. قصف مكثف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مكثف استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، حاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم.

ومساء أمس الإثنين، هاجم مستوطنين إسرائيليين بحماية جنود الاحتلال، قرية شعب البطم في مسافر يطا، جنوب الخليل وهاجموا مساكن المواطنين في القرية، وأحرقوا مركبة تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الجبارين.

وأصيب مواطنان فلسطينيان في اعتداء للمستعمرين، جنوب بيت لحم، حيث هاجموا المستوطنين الإسرائيليين مركبة بالحجارة قرب مجمع مستعمرة "غوش عصيون"، ما أدى لإصابة المواطنين علي عبد الباسط فنون، وعمر مسعود فنون، بجروح ورضوض، نقلا إثرها إلى المستشفى.