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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس مجلس إدارة «الأخبار»: ملف التعيينات موضوع مطروح مع «الوطنية للصحافة»

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي
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قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، إن باب التعيين في المؤسسات الصحفية القومية وكل الصحف في مصر مسألة في غاية الأهمية، لافتا أن الصحافة قائمة على دماء جديدة والطاقة التي يتم استمدادها من الشباب في صالة التحرير والمؤسسة في كل إصدار، كما أنها قائمة على الأفكار الجديدة والشابة والجريئة.

وأضاف «عفيفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف التعيينات ملف مهم، وغير المعينين يعملون لسنوات ومسألة تقييمهم مرت عليها فترة طويلة، والموضوع مطروح مع الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار إلى أن الموائمة ما بين الخبرات التي تخرج من المؤسسات، بجانب تعظيم الموارد الاقتصادية وهذا يعمل به بقوة، مردفا: «لدينا موارد كثيرة وأصول كبيرة، حسن استغلال هذه الأصول دورنا وسيساهم في حدوث انفراجة الفترة المقبلة، والتغلب على كل التحديات، ملف الشباب الذين أمضوا سنوات داخل المؤسسة موضع تقدير ودراسة حقيقية وليس كلاما».

الكاتب الصحفي إسلام عفيفي الاخبار التعيين