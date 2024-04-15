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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس «الوطنية للصحافة»: المؤسسات القومية تعتمد على مواردها بنسبة تصل لـ 70 %

المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجي
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قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن النهوض باقتصاديات الصحف القومية هدف رئيسي تقوم به الهيئة ليس من اليوم فقط ولكن منذ فترات سابقة، ومؤسسة الأهرام حصلت على النصيب الأكبر في الفترة السابقة.

وأضاف «الشوربجي»، في مداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه «شكل فريق عمل لطرح مزايدة لمدرسة إنترناشيونال لأخبار اليوم، إضافة لجامعة، والحصول على موافقتها شبه انتهت، وهذا حلم للأخبار منذ سنوات، ويمكن بالمدرسة والجامعة أن تقضي على الفجوة التمويلية لمؤسسة الأخبار».

وتابع: «الصحف القومية تعتمد على مواردها بنسبة أكثر من 70 %، نظرا لأن الورق وصل سعره  إلى 1500 دولار، وبالتالي كل هذه تحديات، ولكن لا يوجد صحيفة توقفت بسبب الورق، وهناك مخزون من الورق، كما تتم الطباعة للصحف الخاصة، وأنا أؤمن بالصحافة القومية والخاصة لكي يكون هناك منافسة».

المهندس عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة الصحف القومية