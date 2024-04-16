كيانو ريفز ينضم لثالث أجزاء سلسلة "Sonic"

انضم النجم كيانو ريفز، إلى طاقم عمل الجزء الثالث من فيلم المغامرة والكوميديا “Sonic”، من بطولة النجم جيم كاري، وسيؤدي خلاله شخصية “شادو” والتي جاء الكشف عنها خلال ملتقى “كوميك كون” الترفيهي.

يعود تاريخ امتياز سلسلة أفلام “Sonic” إلى لعبة فيديو تسمى “مغامرات سوني” صدرت عام 2001 وحققت طفرة هائلة في عالم الألعاب. أطلقت استديوهات “باراماونت” الجزء الأول قبل 4 سنوات وحقق 319 مليون دولار عالميًا، فيما صدر الجزء الثاني قبل عامين محققًا 404 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

لم يتم الكشف حتى الآن عن حبكة الجزء الجديد من “Sonic”، ولكن دارت أحداث الجزء الثاني حول دكتور روبوتنيك مجددًا الذي اجتمع مع رفيقه الجديد ناكلز بحثًا عن مصدر للطاقة يُمكنهما من القضاء على الحضارة، لينطلق سونيك رفقة مُساعدته تيلز لإنقاذ العالم. ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم جيم كاري في دور دكتور روبوتنيك وجيمس مارسدن وإدريس ألبا وبين شوارتز وتيكا سومبتير.