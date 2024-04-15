في ذكرى ميلاده الـ 113 عاما.. إمام الدعاة متولي الشعراوى لا زال حاضرا في قلوب المحبين

في ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي ال ١١٣، حيث ولد في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية في 16 أبريل عام 1911، لازال الرجل حاضرا في قلوب المحبين له حول العالم، ولا يزالون يستمعون الي أحاديثه المسجلة في جميع الوسائل سواء التلفاز أو الإذاعة أو فيديوهات عبر الإنترنت.

يعد الشيخ محمد متولي الشعراوي من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في القرن العشرين؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، ليلقب بإمام الدعاة.

الشيخ متولي الشعراوي محبا لعمل الخير

كان الشيخ محمد متولي الشعرواي محبا لعمل الخير، فأقام العديد من المشروعات خيرية منها مسجد على ابن أبي طالب ومجمع الشيخ الشعراوي لعلاج المرضي بالمجان،ومسجد الأربعين ومعهد الشعراوى الأزهري.

وتعود الشيخ متولي الشعراوي خلال شهر رمضان المبارك علي توزيع الطعام والملابس والأقمشة فى منزله، وعقب بناء المجمع تم عمل حصر بالحالات الإنسانية بقسم الزكاة للمحتاجين بالقرية لتوزيع الأموال عليهم، إلى جانب أعمال الخيرية للمبرة الخيرية للشيخ بالسيدة نفسية كامتداد لأعمال الشيخ الخيرية.



بنى الامام مسجد الاربعين ورفض إطلاق اسمه عليه، ويلقي المسجد اقبال كبير من المصلين أهالي المنطقة والوافدين خاصة من إندونسيا حيث دعمهم الإمام بتنازله عن جائزة مالية لصالح الطلاب الإندونسيين.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت اسم الشعراوى على مسجد بمدينة ميت غمر.

واعلن اللواء وجدي الجروان رئيس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، خلال شهر يوليو العام لماضي، الانتهاء من أعمال تجديد دار مناسبات مدينة ميت غمر بعد إهمالها عاما، وإطلاق اسم "إمام الدعاة الشيخ الشعراوي" عليها، تكريما للعالم الجليل بمسقط رأسه ليكون أبرز المعالم بمدينة ميت غمر.

ضريح

لايزال ضريح الأمام بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية، تجذب مئات الزوار والوافدين وخاصة بذكري ميلاده ووفاتة حيث توفي فى 17 يونيو 1998.



ضريح الإمام:

ضريح الشيخ الشعرواي



عندما تطأ قدماك المكان تشعر بالراحة والأطمئنان،وتجد مئات الزائرين من السيدات والرجال والأسر يقرأون القرآن ويدعوا لأنفسهم امام الضريح.

و تم انشاء الضريح يوم وفاة الإمام في 17 يونيو، و قد أوصى الامام بعدم فتح القبر عليه، ويتوافد الكثير من محبي الشيخ قادمين من جميع أنحاء مصر إلى جانب الوافدين،وكذا الدول الأفريقية حيث يحرصون على زيارته والدعاء له.



الشيخ الشعرواي



