ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

القمة 127.. السعيد: الزمالك يسعى دائما لحصد البطولات

السعيد
السعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبدى عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
وقال السعيد في تصريحات عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة،والجميع كان في حالة تركيز شديد قبل اللقاء من أجل تحقيق الفوز".
وأضاف اللاعب:" نمتلك الدوافع من أجل العودة للمنافس على الدوري بقوة، ونسعى دائما لحصد كل البطولات".
واختتم اللاعب تصريحاته قائلا:" نهدي الفوز إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تدعمنا بشكل مستمر".
وكان فريق الزمالك حقق  فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

عبدالله السعيد الزمالك الأهلى