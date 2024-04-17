الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة «القمة»

فرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الفريق بعد الهزيمة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك بسبب غياب التركيز على معظم لاعبي الفريق وتراجع مستوى البعض خلال مباراة القمة 127 التي تلقى فيها الأهلي الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مارسيل كولر كان في حالة غضب كبيرة جدا بعد نهاية المباراة وانتقد طريقة لعب عدد كبير من اللاعبين خاصة في خط الدفاع الذي كادت الأخطاء تكلف الفريق هزيمة ثقيلة إلى جانب استيائه من مستوى المهاجمين والأجنحة في ظل الاحتفاظ بالكرة وأهدار الفرص واللعب الفردي طوال المباراة.

وقال المصدر إن كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة وقع عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق بخلاف “اللائحة” خاصة أن مباراة القمة لها حسابات خاصة ونتيجتها مؤثرة لأنها بطولة في حد ذاتها، وهدد اللاعبين المقصرين بالتجميد في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر “عنف” رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم عقب نهاية اللقاء في ظل غياب التركيز والأخطاء الكارثية التي كلفت الفريق هدفين وكادت تكلف الأهلي ضربة جزاء في الشوط الثاني.