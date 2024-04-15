عاهل الأردن ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيًا التصعيد الأخير في المنطقة

تلقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة.

وحذر الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد العاهل الأردني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بكل الطرق المتاحة.

ونبه إلى خطورة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد الملك عبدالله، التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيدًا بموقف إيطاليا الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.