زعيم المُعارضة الإسرائيلي يُغازل جانتس وآيزنكوت للقفز من "سفينة نتنياهو"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، عضوي كابينيت الحرب جادي آيزنكوت، ووزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى المساعدة في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد - في حديث بالهيئة العامة للكنيست، بحسب ما نقلت القناة الرسمية للكنيست - "إن الحكومة القادمة لن تكون حكومة أشخاص مؤثرين فقط، وإنما حاسمين لمصير إسرائيل".

وأضاف: "أصدق أنهما يجلسان في الحكومة لأنهما يعتقدان أن هذه الطريقة الصحيحة للتأثير، ولكنها ليست الطريقة الصحيحة.. إن الطريق للتأثير هي أن يُساعدانا في إسقاط هذه الحكومة، وأن نشكل حكومة يؤثران فيها أكثر".

واختتم لابيد بالقول: "ربما يكون جانتس رئيسًا للحكومة، ولا يوجد مواطن إسرائيلي لا يُرحب بأن يكون آيزنكوت وزيرًا للدفاع.. هذه هي طريقة التأثير وإنشاء واقع مُختلف".