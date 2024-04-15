العراق: نسعى للانتقال من العلاقة العسكرية مع واشنطن إلى تعاونية

أثنى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الاثنين، على جهود بغداد في تعزيز الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، متعهدًا بالانتقال من العلاقة العسكرية إلى شراكة تعاونية أشمل.

وفي إطار لقاء السوداني ببايدن بالبيت الأبيض، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد السوداني على أهمية العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق حساس ومهم في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأشاد السوداني بالجهود المشتركة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أن النجاح في هذا الصدد كان نتيجة تضحيات الشعب العراقي والدعم الدولي، مُشيرًا إلى أن العراق يشهد حاليًا تحسنًا وتطورًا في العديد من المجالات الخدمية والتنموية.

وختم السوداني بتأكيد التزام العراق بتعزيز العمل الجماعي والتعاون مع الولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن خلال لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استعداد العراق لاستكمال الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. وأكد السوداني التزام حكومته بتنفيذ مخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي جدية حكومته في تحقيق تطلعات الشعب العراقي من خلال توفير الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. وأشار إلى أن العراق ملتزم بمبادئ القانون الدولي ويدين أي اعتداء على المدنيين، مع التركيز على ضرورة وقف الحرب في غزة وضبط النفس من جميع الأطراف.

وأكد السوداني على أهمية وقف اتساع الصراع في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين في البلاد.

