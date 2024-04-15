أبرزها الدقي والعجوزة.. تعرف علي خطة تخفيف أحمال الكهرباء في 10 مناطق بالجيزة

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" اليوم الإثنين جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى: