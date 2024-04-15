كان السينمائي الـ77.. نسخة تشعلها أحلام الكبار

وجبة سينمائية دسمة تزخر بها مسابقات وأقسام مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

يشهد المهرجان السينمائي الفرنسي الأبرز في أوروبا عودة عدد من الأسماء الأبرز في صناعة السينما إلى شوارع الكروازيت لأول مرة منذ عقود.

يفتتح الفيلم الفرنسي «The Second Act» للمخرج كوينتن دوبيو، فعاليات المهرجان هذا العام، ويتتبع الفيلم المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

ويُعد دوبيو أحد أشهر صانعي الأفلام في فرنسا وأكثرهم إنتاجًا. فقد أنتج فيلمين في عام 2023، هما: «Daaaaaalí»، الذي تم عرضه خارج المنافسة في مهرجان فينيسيا السينمائي، و«Yannick»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الفرنسي وبيع في جميع أنحاء العالم.

وبعد أن خطف الأنظار بفيلمه «Holy Spider» قبل عامين، يعود المخرج الإيراني المقيم في السويد، علي عباسي، لمنافسات المسابقة الرسمية لكان مجدداً بفيلم السيرة الذاتية «The Apprentice»، وتتبع قصته كيف قام الشاب دونالد ترامب والمحامي سيئ السمعة روي كوهن ببناء أعمال ترامب العقارية في نيويورك في السبعينيات والثمانينيات. سيباستيان ستان يلعب دور ترامب، وجيريمي سترونج يجسد دور كوهن.

وعقب النجاح الضخم الذي حققه المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس الموسم الماضي بفيلم «Poor Things»، يعود ليكرر ثنائيته الواعدة مع النجمة إيما ستون، بفيلم «Kinds of Kindness»، والذي تدور أحداثه حول حكاية تألف من ثلاثة فصول. تتتبع القصة الأولى رجلًا بلا خيار يحاول السيطرة على حياته؛ والثانية شرطي يشعر بالقلق من عودة زوجته المفقودة في البحر ويبدو أنها شخص مختلف؛ أما الثالثة تدور حول امرأة مصممة على العثور على شخص محدد مقدر له أن يصبح قائدًا روحيًا مذهلًا. ويشارك ستون البطولة كل من: ويليام دافو وجيسي بليمونز ومارجريت كوالي،

كما يشارك المخرج الفرنسي جاك أوديار في المسابقة الرسمية بفيلم «Emilia Perez»، ويتتبع قصة المحامية ريتا، التي تتلقى عرضًا غير متوقع يقلب حياتها، إذ عليها أن تساعد رئيس الكارتل المخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد من خلال أن تصبح المرأة التي طالما حلم بأن تكونها.

وفي ذات المسابقة، يعود المخرج البرازيلي كريم آينوز بفيلم «Motel Destino» والذي يتتبع قصة حب بين شاب يعيش ضد نظام يريد موته، وامرأة تقاوم هجمات النظام الأبوي على حياتها. آينوز، شارك العام الماضي بفيلم “Firebrand” من بطولة النجمة أليشيا فاكيندر، لكنه لم يلق أصداء واسعة على عكس فيلمه “Invisible Life” الفائز بجائزة أفضل فيلم بمسابقة “نظرة ما” عام 2019.

ويشارك المرشح السابق للسعفة الذهبية المخرج الفرنسي كريستوف أونوريه بفيلم «Marcello Mio»، ويتتبع قصة كيارا، الممثلة وابنة مارسيلو ماستروياني وكاترين دونوف. في أحد فصول الصيف، قررت أن تعيش مثل والدها. إنها ترتدي ملابسها وتتحدث وتتنفس مثله باقتناع كبير لدرجة أن الآخرين بدأوا يطلقون عليها اسم مارسيلو.

ومن الكبار المشاركين في المسابقة الرسمية المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، والذي يعود للكروزايت بفيلم «Megalopolis»، وتدور أحداثه حول مهندس معماري يريد إعادة بناء مدينة نيويورك باعتبارها المدينة الفاضلة بعد كارثة مدمرة. وسبق أن توج كوبولا بالسعفة الذهبية مرتين من قبل، الأولى عام 1974 بفيلم “The Conversation”، والثانية عام 1979 بفيلم “Apocalypse Now”.

ويجتمع شمل «كوبولا» مع المخرج بول شريدر الذي يشارك في المسابقة بفيلم «Oh Canada»، ويتتبع قصة ليونارد فايف، واحد من ستين ألفًا من المتهربين من التجنيد والفارين الذين فروا إلى كندا لتجنب الخدمة في فيتنام، يشارك كل أسراره لإزالة أسطورية حياته الأسطورية.

ويعود النجم كيفن كوستنر، لمهرجان كان مُجددًا بفيلم الغرب الأمريكي «Horizon: An American Saga» من بطولته وإخراجه ويشارك خارج المسابقة الرسمية، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الغربية، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي.

ويمتلك النجم كيفن كوستنر، مسيرة إخراجية مرموقة، حيث قدم أول أعماله كمخرج عام 1990، من خلال فيلم «Dances with Wolves» والذي فاز بـ7 جوائز أوسكار، كما كرر التجربة عام 1997 بفيلم «The Postman»، وعام 2003 بفيلم «Open Range».

ويُشارك المخرج الأسترالي المخضرم جورج ميلر، في كان هذا العام بالجزء الجديد من فيلم الخيال العلمي «Furiosa: A Mad Max Saga»، بالقسم الرسمي خارج المسابقة الرسمية. وعن اختياره بالمسابقة قال ميلر: «كانت فكرة هذه المجموعة المسبقة معي منذ أكثر من عقد من الزمن. لا أستطيع أن أشعر بسعادة غامرة للعودة إلى مهرجان كان - مع أنيا وكريس وتوم - لمشاركة Furiosa: A Mad Max Saga. لا يوجد مكان أفضل من الكروازيت لتجربة هذا الفيلم مع الجماهير في قاعة العرض».

يعتبر فيلم «Furiosa: A Mad Max Saga» الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، حيث نعود خلاله إلى أصول فيوريوسا، بطلة الملحمة الجديدة التي ظهرت في «Mad Max: Fury Road»، وتحاول العودة إلى المنزل، على الرغم من وجود العديد من العصابات المسلحة المعادية.