محافظ المنيا يوجه بتيسير عمليات توريد القمح وتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 والتى بدأت اليوم الاثنين 15 إبريل الجارى وتستمر حتى 15 أغسطس القادم، جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، وممثل عن مديرية التموين والإصلاح الزراعي وممثلي البنك الزراعي المصري والجهات المعنية.



أشار المحافظ إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتاكيد على توفير اوجه الدعم اللموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان لافتا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى باعتباره المحصول الاستراتيجى الاهم فى مصر.



وجه المحافظ مديرية التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا لتحفيزهم والتيسير عليهم، لافتا إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% فى العام الماضى.



واستعرض المحافظ، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 42 موقعا تخزينيا لاستقبال الاقماح خلال الموسم الحالى، مشدداً على حظر نقل الاقماح خارج حدود المحافظة، والمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، بالتنسيق مع إدارة المرور بزمام جميع المراكز واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك الامر.



SHER5K7A5372

SHER5K7A5410

SHER5K7A5348

SHER5K7A5367

SHER5K7A5326

SHER5K7A5332