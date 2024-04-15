قصة إنشاء قصر أنطونيادس بالإسكندرية في عهد محمد علي باشا

يعد قصرأنطونيادس بمحافظة الإسكندرية من القصور التاريخية الشهيرة والقيمة في عهد محمد علي باشا.

وفي عام 1860 عهد الخديوي إسماعيل إلى الفنان الفرنسي «بول ريشار» بإنشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس التي أقام بها الخديوي إسماعيل أثناء زيارته لفرنسا.

وكانت مساحة الحدائق تبلغ 50 فداناً تقريبا في تلك الفترة، وشهدت الحديقة توسعات وأضيفت الأشجار والنباتات النادرة إلى الحديقة.

انتقلت ملكية القصر والحدائق إلى أحد الأثرياء وهو البارون اليوناني جون أنطونيادس عام1860 ، واطلق على الحدائق اسمه لاحقا جون أنطونيادس زمن بالقصر، وعقب وفاته عام 1895 ، ورث ابنة الحدائق والقص، فنفذ وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية العام 1918 م.

تعد انطونيادس منز أقدم الحدائق التي أنشأها الإنسان علي مستوي العالم، وكانت تقع ضمن ضاحية إيلوزيس أو «جنات النعيم» ولقد عاصرت هذه الضاحية أحداثاً تاريخية مهمة لملوك البطالمة،

وفي القرن التاسع عشر كانت ملكا لأحد الأثرياء اليونانين وكانت تعرف باسمه «حدائق باستيريه» حتى تملكها محمد علي باشا وتوجد بالحديقة مجموعة مميزة من التماثيل الرخامية النادرة الكاملة الحجم لشخصيات أسطورية وتاريخية منها تماثيل فينوس آلهة الجمال وهي تحمل مرآة كبيرة تعكس أشعة الشمس في الصباح تجاه نوافذ القصر الجنوبية أيضا تماثيل تمثل الفصول الأربعة إضافة لأسود مصنوعة من المرمر.

ومن حدائق أنطونياديس حديقة المشاهير والتي تضم تماثيل لفاسكو دي غاما وكريستوفر كولومبس وماجلان...،و كذلك حديقة النزهة ومسرح أنطونيادس.

و حديقة الورد التي صممها المهندس الفرنسي ديشون ومساحتها 5 أفدنة ويوجد بها نافورة مياه يتوسطها تمثال رخامي، كما يوجد بها أصناف كثيرة من الورود والأزهار النادرة. شهدت الحدائق تطويرا ملحوظا في عهد فوزى معاذ عندما كان يديرها المهندس سعيد صبره وكانت تستضيف في المسرح حفلات ليالى التليفزيون وحفلات العيد القومى للإسكندرية ط للحفلات مستويات مختلفة.

و حدائق «انطونيادس والنزهة والورد» تابعة لوزارة الزراعة ة يشرف عليها ،ويديرها معهد بحوث البساتين أحد معاهد مركز البحوث الزراعية وذلك تبعا للقرار الجمهورى رقم (112 لعام 1986)، و تم منح القصر الي مكتبة الإسكندريةوفي عام 2004 ،

مع الحديقة الامامية للقصر مساحة 2 فدان في ليكون مركز ثقافى متميز وما زال منذ منح القصر لمكتبة الإسكندرية في عام 2004 وحتى الآن في مراحل الترميم ولم يقم به أي نشاط أو يفتح للزيارة..

وحديقة انطونيادس والبالغ مساحتها في حدود 45 فدان هي حديقة نباتية عالمية تحتوى على طرز ونظم التصميمات للحدائق بكل أنواعها من طرز عربية إسلامية وطرز يونانية وإيطالية وفرنسية وأيضا بها الطرز الهندسية والحرة لتصميم الحدائق

القصر

وقعت المعاهدة البريطانية المصرية عام 1936 بين الحكومة المصرية برئاسة حزب الوفد والحكومة البريطانية للانسحاب من مصر إلى منطقة القناة ،وتم غرس شجرة بمدخل القصر تخليدا لهذه المناسبة.

واستضاف القصر ملوكا أثناء اقامتهم في الأسكندرية منهم ملوك اليونان وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا،

حيث أقام في قصر أنطونيادس لفترة الملك زوغ الأول ملك ألبانيا وزوجته الملكة جيرالدين بعد خروجهم من البلد عقب اجتياح مملكة إيطاليا الفاشية في فترة حكم رئيس الوزراء بينيتو موسيليني.

أقامت ابنة الملك فؤاد الأول الأميرة فوزية «امبراطورة إيران» وزوجها الإمبراطور محمد رضا بهلوي «شاه إيران» السابق بالقصر في الشهور الأولى من الزواج..