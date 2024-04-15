يد سيدات الأهلي يخسر نصف نهائي السوبر الأفريقي

خسر الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي للسيدات، أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

وخسرت سيدات يد الأهلي أمام بطل أنجولا بنتيجة 26-23، بعد مباراة قوية من الفريقين ليتأهل بترو أتلتيكو إلى النهائي بينما يودع فريق سيدات يد الأهلي البطولة.

وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي - آية الله الحسيني - كنزي حاتم - آلاء صابر.



