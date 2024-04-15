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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يد سيدات الأهلي يخسر نصف نهائي السوبر الأفريقي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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خسر الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي للسيدات، أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي. 
وخسرت سيدات يد الأهلي أمام بطل أنجولا بنتيجة 26-23، بعد مباراة قوية من الفريقين ليتأهل بترو أتلتيكو إلى النهائي بينما يودع فريق سيدات يد الأهلي البطولة. 
وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي - آية الله الحسيني - كنزي حاتم - آلاء صابر.

 

اليد للسيدات بالنادي الأهلي بترو أتلتيكو الأنجولي بطولة السوبر الإفريقي