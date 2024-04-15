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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بـ3 مراكز في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها اليوم الاثنين، أنه نظراً لأعمال تركيبات برافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء حتي الساعة 6 مساء.

ويتضمن الانقطاع عدد من المناطق
مركز يوسف الصديق : مركز يوسف الصديق عدا قرى كحك _النزله _ الحامولي
مركز ابشواي :  ضفع الضغوط بقري طبهار _ أبو دنقاش 
مركز الفيوم : ضعف الضغوط بقرية دسيا _ وعزبة عاشور.


وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

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