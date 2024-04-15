انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بـ3 مراكز في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها اليوم الاثنين، أنه نظراً لأعمال تركيبات برافع مياه قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء حتي الساعة 6 مساء.

ويتضمن الانقطاع عدد من المناطق

مركز يوسف الصديق : مركز يوسف الصديق عدا قرى كحك _النزله _ الحامولي

مركز ابشواي : ضفع الضغوط بقري طبهار _ أبو دنقاش

مركز الفيوم : ضعف الضغوط بقرية دسيا _ وعزبة عاشور.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.