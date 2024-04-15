إخماد حريق نشب بمخزن قطع غيار سيارات في شارع الهرم| صور

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بالعقار رقم 4 بشارع عبد الخالق عزوز من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالعقار رقم 4 بشارع عبد الخالق عزوز من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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