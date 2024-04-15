عالمة مصرية تجوب العالم بإنجازات في خدمة الإنسانية والعلوم

مصر تمتلك مواهب عظيمة في شتى المجالات تفيد العلم والانسانية والمجتمع تجوب العالم لتقديم مساهمات متميزة في خدمة البشر ورفع علم مصر في دول العالم، حيث يتم تقديم كل شخص بانجازه على أنه إنجاز مصري.

ومن ضمن المصريات التي برزت عالميا دكتورة "أمل أمين" الحاصلة على زمالة مجلس العلوم العالمي لمساهماتها المتميزة في خدمة الإنسانية والمجتمعات بالعلوم، تمتلك الدكتورة عدد من الإنجازات فهي استاذ للنانوتكنولوجي والبوليمرات والبلاستيك بالمركز القومي للبحوث.

وقامت بتأسيس مبادرة المرأة في العلوم بلا حدود والتي نتشر في 70 دولة، سافرت لأكثر من ٣٠ بلدا من أجل المؤتمرات العلمية والأبحاث، وحصلت على دكتوراه بمنحة من ألمانيا في مجال العوامل الحفازة والبلمرة الموجهة لتصنيع لدائن يمكن استخدامها في الصناعات الانشائية والطبية ومعالجة المخالفات الزراعية، واسست مبادرة المرأة في العلوم بلا حدود المنتشرة في ٧٠ دولة وتشارك في المنتدى العالمي للمرأة في العلوم الذي يعقد سنىيا حول العالم.

وتهدف المبادرة بربط العالم وخدمة المجتمعات بالعلوم بعيدا عن الحدود الثقافية بالتكامل والتعاون بين كلا من السيدات والرجال في المجتمعات العلمية والشباب ومنظمات المجتمع المدني وصانعي القرار والصناعة تحت شعار التنمية المستدامة، وذكرت إنجازاتها في كتاب قصص ملهمة من افريقيا لسيدات العلوم والنيتشر ومجلة الافريقي العلمي، وتقول أمل: اهتمامي الأساسي بزيادة الوعي العام بالعلوم والتواصل العلمي ودبلوماسية العلوم والابتكار، وحصلت على العديد من الجوائز التقديرية.

واضافت انها شاركت في تأسيس ترأست الجمعية المصرية لعلوم المواد وتكنولوجيا النانو، واختيرت لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين كعالم شاب مميز وشاركت في تأسيس وادارة اكاديمية الشباب المصري للعلوم وعضو شاب في أكاديمية العالم للعلوم وعديد من المنظمات الدولية، وتم اختيارها أيضا عضو مجلس إدارة الاوركيد ممثلة للباحثين على مستوى العالم.