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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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شبورة كثيفة وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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 كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ، حيث  يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا  وفي الصباح الباكر. 

ويشهد الثلاثاء شبورة  علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وتكون كثيفة علي مناطق  مدن القناة ووسط سيناء  والسواحل الشمالية  والوجه البحري.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32  للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال  الصعيد 32 للعظمي  والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغرى 21 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا